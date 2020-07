Pierwsza taka egzekucja od 17 lat. Skazaniec torturował i zabił 8-latkę

Wykonanie kary śmierci poprzez wstrzyknięcie trucizny odbyło się w federalnym ośrodku w Terre Haute w stanie Indiana.

Mniej niż siedem godzin przed straceniem Lee, o godz. 2 w nocy czasu lokalnego, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych unieważnił odroczenie wydane przez sąd apelacyjny w Waszyngtonie. Stosunkiem głosów 5 do 4 utorował drogę do wznowienia egzekucji wykonywanych przez władze federalne.

"Uchylamy wstępne orzeczenie sądu federalnego, a egzekucje mogą odbywać się zgodnie z planem" - postanowił SN, odnosząc się do egzekucji czterech osób skazanych na śmierć.

"Zabijacie niewinnego człowieka"

Sąd federalny w poniedziałek odroczył egzekucję Lee, by zezwolić na złożenie kolejnych wniosków o wstrzymanie wykonywania federalnych kar śmierci przez wstrzyknięcie trucizny. To właśnie sądowe spory o dopuszczalność egzekucji za pomocą zastrzyku z trucizną sprawiły, że wykonywanie federalnych wyroków śmierci zostało wstrzymane na lata.

47-letni Lee, który był członkiem rasistowskiej organizacji, został skazany za udział w zabójstwie trzech członków rodziny w stanie Arkansas w 1996 roku - małżeństwa wraz z ośmioletnią córką kobiety. Zmasakrowane ciała odnaleziono pięć miesięcy po zaginięciu rodziny. Przed śmiercią byli torturowani. Mimo obciążających dowodów, Lee nigdy nie przyznał się do popełnienia zbrodni.

BREAKING: According to the NBC station in Terre Haute Indiana, the execution of Daniel Lewis Lee, the man who killed a Russellville family in 1996, is happening right now. @Region8News (Picture: AP) pic.twitter.com/HOv7KjYIOA