Budka: politycy Zjednoczonej Prawicy skarżą się mi na media publiczne

- Będziemy rozmawiać z kolegami w Sejmie. Taka formuła mediów publicznych jest nie do utrzymania. Na razie nie będę więcej uchylał rąbka tajemnicy - stwierdził Budka.

Jak dodał, "na razie trzeba pozbierać większość w Sejmie, żeby zmieniać media publiczne". - Wszyscy widzą, że to, co robią tzw. media publiczne nie mieści się w żadnych demokratycznych kanonach, ale jeśli mamy takie warunki, to potrzebna jest absolutna aktywność w innych kanałach informacyjnych, jak internet oraz osobista praca w terenie. To będzie nasze zadanie na jesień tego roku - mówił lider PO.

Pytany o protesty wyborcze, odpowiedział: "jesteśmy odpowiedzialni, żeby wszystkie nieprawidłowości zebrać, po to powstała specjalna strona internetowa". - Mamy raport OBWE, który jest druzgocący dla polskiego rządu i instytucji publicznych. Pokazuje, w jaki sposób ta rywalizacja nie była rywalizacją w oparciu o normalne zasady - dodał.

prz/luq/ Polsat News