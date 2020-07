Wybory na obczyźnie. Jak rozłożyły się głosy Polonii?

Dane Państwowej Komisji Wyborczej uwzględniają raporty ze 165 na 171 obwodów zagranicznych (96,49 proc.). Łączna frekwencja wśród Polonii wyniosła 67,42 proc., a ważnych głosów oddano 353 681.

Najwięcej uprawnionych do głosowania zarejestrowano w Wielkiej Brytanii (182 849), Niemczech (83 991) i Stanach Zjednoczonych (45 997).

Rafał Trzaskowski był zdecydowanym faworytem na zachodzie Europy. Zwyciężył we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Osiągnął znaczącą przewagę w Portugalii (92 proc.) i Hiszpanii (85 proc.). Z Andrzejem Dudą wygrał też m.in. w Niemczech i Irlandii (77 proc.), we Włoszech (71 proc.) i we Francji (70 proc.).

Za Trzaskowskim Europa, Azja i Australia

Również na południe od Polski kandydat KO przekonał większość wyborców - m.in. w Chorwacji, gdzie głosowanie przeciągnęło się do późnych godzin nocnych. Trzaskowskiego poparło tam 86 proc. głosujących. Znaczącą przewagę uzyskał także w Bułgarii (82 proc.), Rumunii (75 proc.), Grecji (78 proc.) czy na Węgrzech (72 proc.).

Także Polacy głosujący w krajach skandynawskich oddali większość głosów na Trzaskowskiego. W Danii było to 83 proc., w Finlandii 82, w Szwecji 78 i Norwegii 77 proc.

Również w Rosji kandydat KO uzyskał przewagę nad Andrzejem Dudą - zdobył 66 proc. głosów.

Wysokie poparcie dla Trzaskowskiego odnotowano także w bardziej odległych krajach. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich oddano na niego 91 proc. głosów, w Indiach 84 proc., w Chinach 89 proc., w Singapurze 95 proc., w Japonii 85 proc. Poparła go także większość Polaków głosujących w Australii - 74 proc.

Gdzie zwyciężył Andrzej Duda?

Andrzej Duda był natomiast faworytem w Ameryce Północnej. W USA uzyskał 55 proc. głosów, a w Kanadzie 60 proc.

Z urzędującym prezydentem sympatyzują także Polacy za wschodnią granicą. Zyskał przewagę na Białorusi (51 proc.) i na Ukrainie (53 proc.).

Największą przewagę nad Rafałem Trzaskowskim uzyskał w Kazachstanie, gdzie poparło go 73 proc. wyborców.

