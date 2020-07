Naya Rivera nie żyje. Policja odnalazła ciało gwiazdy "Glee"

Informacje o wyłowieniu ciała przekazała policja w hrabstwie Ventura. Oficjalnie trwa ustalanie tożsamości ofiary.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

Informację o śmierci aktorki przekazał również dziennikarz i scenarzysta Dave Quinn. Na Twitterze zamieścił zdjęcie członków obsady "Glee" i rodziny Rivery stojących nad jeziorem Piru.

This photo of the cast of #Glee gathering together at Lake Piru today where #NayaRivera’s body was found is incredibly powerful — especially when you consider today is the 7 year anniversary of Cory Monteith’s death. I’m a mess. pic.twitter.com/RhY9hUb78E — Dave Quinn (@NineDaves) July 13, 2020

33-letnia Naya Rivera zaginęła w środę podczas rejsu po jeziorze Piru w Kaliforni. Kobieta wybrała się na przejażdżkę motorówką wraz z 4-letnim synem. Z ustaleń śledczych wynika, że w pewnym momencie wspólnie weszli do wody popływać. Chłopiec miał na sobie kamizelkę ratunkową, aktorka - nie. 4-latek samodzielnie wszedł na łódź, ale gdy się odwrócił, po matce nie było śladu.

Gwiazda małego ekranu

Dziecko śpiące w łódce odnalazł inny żeglarz. Na miejsce wezwano służby poszukiwawcze. W czwartek opublikowano nagranie z monitoringu, na którym widać jak Rivera wraz z synem idą do motorówki. W akcję na jeziorze zaangażowanych było ponad 100 osób, w tym nurkowie ze specjalistycznym sprzętem.

Widzowie znają Nayę Riverę głównie z roli Santany Lopez w serialu musicalowym "Glee". Aktorka występowała w każdym z sześciu sezonów programu w latach 2009-2015. Aktorka grała również epizodyczne role m.in. w serialach "CSI: Kryminalne Zagadki Miami" i "Pokojówki z Beverly Hills".

W 2013 r. nagrała swój pierwszy i jedyny singiel "Sorry" wraz z ówczesnym narzeczonym raperem Big Seanem. Para rozstała się w 2014 r. Ojcem jej 4-letniego syna jest aktor Ryan Dorsey - byli małżeństwem w latach 2014-2018.

Tragedie "Glee"

Ciało Rivery znaleziono w 7. rocznicę śmierci innej gwiazdy "Glee" Cory'ego Montehita. Aktor wcielający się w postać Finna Hudsona zmarł 13 lipca 2013 r. Jako przyczynę śmierci podano toksyczne połączenie alkoholu i narkotyków. W wyniku śmierci aktora zdecydowano się również pożegnać się z jego postacią. Obsada oddała mu hołd w trzecim odcinku piątego sezonu serialu.

W 2015 r. aktor Mark Salling wcielający się w postać Noah "Pucka" Puckermana został oskarżony o posiadanie dziecięcej pornografii. W 2017 r. przyznał się do posiadania 25 tys. zdjęć dzieci. Groziła mu kara do 20 lat więzienia, ale w ramach ugody miał spędzić za kratami od czterech do siedmiu lat i zostać wpisanym do rejestru przestępców seksualnych. Salling nie doczekał wyroku. 30 stycznia 2018 r. popełnił samobójstwo. Miał 35 lat.

bas/ polsatnews.pl, Sky News, TMZ