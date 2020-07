Naya Rivera zaginęła. Policja jest przekonana, że aktorka nie żyje

33-letnia Naya Rivera zaginęła w środę podczas rejsu po jeziorze Piru w Kaliforni. Kobieta wybrała się na przejażdżkę motorówką wraz z 4-letnim synem. Z ustaleń śledczych wynika, że w pewnym momencie wspólnie weszli do wody popływać. Chłopiec miał na sobie kamizelkę ratunkową, aktorka - nie. 4-latek samodzielnie wszedł na łódź, ale gdy się odwrócił, po matce nie było śladu.

Dziecko śpiące w łódce odnalazł inny żeglarz. Na miejsce wezwano służby poszukiwawcze. W czwartek opublikowano nagranie z monitoringu, na którym widać jak Rivera wraz z synem idą do motorówki.

Ograniczona widoczność

W akcję na jeziorze zaangażowanych było ponad 100 osób, w tym nurkowie ze specjalistycznym sprzętem. Poszukiwania zostały wstrzymane w czwartek wieczorem, mają zostać wznowione w piątek rano, czasu lokalnego.

- Widoczność w tym zbiorniku jest okropna - przekazał na konferencji prasowej sierżant Kevin Donoghue. Jezioro jest głębokie na ponad 9 metrów i mocno zamulone. Policjant dodał, że widoczność pod powierzchnią wody jest mniejsza niż jeden metr.

Przedstawiciel szeryfa zapewnił, że służby robią wszystko, by "odnaleźć kobietę", by "rodzina odnalazła spokój". Nie ujawniają jednak dokładnych okoliczności zdarzenia. - Jeszcze nie czas, by dokładnie powiedzieć, co się tam stało. Cały czas to ustalamy. Wypadki na jeziorze zdarzają się niestety bardzo często. Pytaniem pozostaje, co było przyczyną utonięcia - mówił Donoghue.

Policjanci poinformowali, że syn aktorki jest bezpieczny, a jego stan zdrowia określany jest jako dobry. Szeryf Eric Burshow w rozmowie z Los Angeles Times dodał, że rodzina kobiety przeżywa "ciężkie chwile".

"Pomóż nam znaleźć Nayę"

Widzowie znają Nayę Riverę głównie z roli Santany Lopez w serialu musicalowym "Glee". Aktorka występowała w każdym z sześciu sezonów programu w latach 2009-2015. Aktorka grała również epizodyczne role m.in. w serialach "CSI: Kryminalne Zagadki Miami" i "Pokojówki z Beverly Hills".

W 2013 r. nagrała swój pierwszy i jedyny singiel "Sorry" wraz z ówczesnym narzeczonym raperem Big Seanem. Para rozstała się w 2014 r. Ojcem jej 4-letniego syna jest aktor Ryan Dorsey - byli małżeństwem w latach 2014-2018.

Zaginięcie aktorki poruszyło jej przyjaciół z planu. "Potrzebujemy waszych modlitw, by znaleźć Nayę całą i zdrową" - napisała na Instagramie aktorka Heather Morris.

"Módlmy się z Nayę. Nie ma nic niemożliwego, gdy Bóg jest z nami" - dodała piosenkarka i koleżanka Rivery z planu Demi Lovato.

"Dobry Boże. Pomóż nam znaleźć Nayę" - napisała na Twitterze piosenkarka Bebe Rexha.

Kolejna tragedia

To kolejna dramatyczna historia związana z obsadą serialu "Glee" w ostatnich latach. 13 lipca 2013 r. zmarł 31-letni Cory Montehit, wcielający się w jedną z głównych ról - Finna Hudsona. Jako przyczynę śmierci podano toksyczne połączenie alkoholu i narkotyków. W wyniku śmierci aktora zdecydowano się również pożegnać się z jego postacią. Obsada oddała mu hołd w trzecim odcinku piątego sezonu serialu.

W 2015 r. aktor Mark Salling wcielający się w postać Noah "Pucka" Puckermana został oskarżony o posiadanie dziecięcej pornografii. W 2017 r. przyznał się do posiadania 25 tys. zdjęć dzieci. Groziła mu kara do 20 lat więzienia, ale w ramach ugody miał spędzić za kratami od czterech do siedmiu lat i zostać wpisanym do rejestru przestępców seksualnych. Salling nie doczekał wyroku. 30 stycznia 2018 r. popełnił samobójstwo. Miał 35 lat.

