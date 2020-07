Zmarł Jack Charlton. Znakomity piłkarz i trener miał 85 lat

Jack Charlton (właśc. John Jack Charlton), środkowy obrońca, całką karierę klubową spędził w Leeds United. W barwach tego klubu rozegrał 773 meczów i zdobył 70 bramek. Wywalczył z tym klubem m.in. mistrzostwo kraju w 1969 roku i Puchar Anglii w 1972.

W reprezentacji Anglii debiutował po 30. urodzinach, a łącznie wystąpił w 35 spotkaniach i strzelił sześć goli.

"Jego strata pozostawi wielką pustkę w naszym życiu"

"Odszedł wspaniały człowiek, mąż, ojciec, dziadek i pradziadek. Był osobą całkowicie uczciwą, życzliwą, szczerą i zabawną. Zawsze miał czas dla ludzi. Jego strata pozostawi wielką pustkę w naszym życiu, ale jesteśmy wdzięczni za całe jego życie i wiele szczęśliwych wspomnień" – napisała rodzina Jacka Charltona w oświadczeniu.

Jack był w cieniu swego dwa lata młodszego brata Bobby’ego, uważanego za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii. - Od najmłodszych lat było oczywiste, że Bobby będzie świetnym zawodnikiem i zagra w kadrze Anglii – wspominał w rozmowie z BBC w 1997 roku Jack Charlton.

We'll never forget.



Ar dheis Dé go raibh a anam ☘️#RIP pic.twitter.com/5lxVX326vI