Słynny bramkarz został... perkusistą w zespole rockowym

Były piłkarz planuje też udział w trasie koncertowej zespołu, jak tylko na Wyspach Brytyjskich ustanie pandemia koronawirusa. Cech pojawił się w teledysku promującym piosenkę Iceberg, która ma być pierwszym singlem na nowym albumie "London Country". Z liderem grupy Ianem Willsem czeskiego bramkarza poznał jeden z kolegów piłkarzy z Chelsea Londyn.

- Jak tylko się poznaliśmy zaczęliśmy rozmawiać o muzyce i stwierdziłem, że może uda nam się coś zrobić wspólnie. Ian zaprosił mnie na próby i tak się to zaczęło - powiedział 38-letni Cech, który od roku jest doradcą w Chelsea Londyn.

Ze sportem ma nadal kontakt i to nie tylko z piłką - w listopadzie zagrał na bramce w... trzecioligowym zespole hokeja na lodzie Guildford Phoenix.

OFFICIAL: Petr Cech has signed for English hockey team @gford_phoenix.



"After 20 years of professional football this is going to be a wonderful experience for me to play the game I loved to watch and play as a kid." pic.twitter.com/LdrBss57eX