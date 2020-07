Nowa metoda internetowych oszustów

51-letni mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą odebrał telefon i rozpoczął rozmowę, podczas której męski głos w słuchawce poinformował go, że ma do odbioru kilka tysięcy dolarów.

Mężczyzna inwestował kiedyś na rynku kryptowalut. Urosnąć miały odsetki, które mógł odebrać. Procedura miała potrwać kilka godzin. W rzeczywistości trwała kilka dni.

"Wzięli dwa kredyty na 75 tys. zł"

- To były połączenia przez trzy dni. W ciągu tego czasu przestępcy zyskali dostęp nie tylko do komputera, ale również do konta bankowego 51-latka. Wzięli dwa kredyty na kwotę 75 tys. złotych - relacjonował reporterce Polsat News Dorocie Wleklik podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wielkopolskim.

Oszuści - po uzyskaniu zdalnego dostępu do komputera 51-latka - zaczęli przeciągać całą procedurę. Gdy mężczyzna zapytał, czy wszystko jest w porządku (po ukazaniu się na koncie 75 tys. zł pożyczki) uzyskał odpowiedź twierdzącą. Złodzieje zapewnili, że najpierw pieniędzy ubywa, a następnie - wraz z odsetkami - ponownie trafiają na konto.

Ostrzeżenia policji

- Nie powinniśmy instalować aplikacji, których nie znamy i, które dają zdalny dostęp do komputera. Tu nie zapaliła się czerwona lampka. Ten mężczyzna dopiero po całej sytuacji zorientował się, że został oszukany - zaznaczył Jaroszewicz.

