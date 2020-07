Ponad pół miliona Polaków zagłosuje za granicą. PKW podała liczbę wyborców

Marciniak poinformował, że w wyborach 12 lipca liczba wyborców wynosi 29 937 795, w tym 519 431 wyborców głosujących za granicą. W porównaniu do pierwszej tury jest to 150 tys. osób więcej za granicą.

Liczba wysłanych pakietów wyborczych to 673 939 pakietów, w tym 479 584 za granicą. - Jest to przyrost blisko o 140 tys. pakietów dla głosujących za granicą - poinformował Marciniak.

Liczba sporządzonych aktów pełnomocnictwa wyniosła 21 535, co daje przyrost w porównaniu do pierwszej tury o 5 tys. więcej.

Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania to 478 093, co daje przyrost o 270 tys. - pierwszej turze wydano 210 tys.

Marciniak podał też dane dotyczące liczby osób dopisanych do spisu wyborców. - W tej chwili dopisało się do spisu 645 212 osób - stwierdził. Przypominał, że w pierwszej turze było to 447 tys., co daje przyrost "blisko 200 tys. osób".

Rekordowa frekwencja w Czechach

Zdaniem polskich konsulów w Czechach frekwencja w drugiej turze polskich wyborów prezydenckich, która odbędzie się w niedzielę, może być wyższa niż przed dwoma tygodniami. Wynika tak z liczby zarejestrowanych wyborców: w Pradze zarejestrowało się 2 350 głosujących, w tym 270 poprosiło o wysyłkę pakietów pocztą, a 42 osoby odebrały je w konsulacie - powiedział kierownik wydziału konsularnego ambasady RP w Pradze Artur Łukiańczuk.

- Zdecydowana większość pakietów już do nas dotarła - poinformował. Dodał, że przesyłki na poczcie nadano już 1 lipca br. Zwrócił uwagę, że są także pakiety, które zostały przez pocztę zwrócone. - Były błędnie zaadresowane lub na skrzynkach na listy brakowało nazwisk adresatów - zauważył. ZOBACZ: Prezes PiS a prawo aborcyjne. "Przecież nikt tak dobrze nie zna się na rodzinie" Według Łukiańczuka zainteresowanie głosowaniem jest o około 20 proc. większe niż 28 czerwca. Zwrócił on jednak uwagę, że sezon wakacyjny nie sprzyja organizacji wyborów, i wyjaśnił, że wiele osób prosiło o wydanie zaświadczeń o prawie do głosowania. - Wydaliśmy ich około 300, ale wiele osób nie zorientowało się, że są potrzebne - powiedział konsul w Pradze. W Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie, gdzie 28 czerwca głosowało 409 osób, zanosi się na kolejny rekord. Zarejestrowanych jest 595 wyborców, w tym 172 otrzymało pakiety pocztą.

bia/ PAP