Nieprzytomna kobieta wyciągnięta z morza. Rozpoznajesz ją?

W czwartek policja w Kołobrzegu poinformowała uratowaniu nieprzytomnej kobiety. Została wyciągnięta z morza w niedzielę i przetransportowana do szpitala. Do tej pory kobieta nie odzyskała przytomności, nie odnaleziono przy niej także dokumentów, które mogłyby potwierdzić jej tożsamość.

Kobieta nie odzyskała prztomności

Kobietę odnaleziono w okolicy kołobrzeskiego molo. Znajduje się w szpitalu w Gryficach. Mimo przywróconej akcji serca kobieta nie odzyskała prztomności.

Policja ujawnia wizerunek i prosi o pomoc w identyfikacji.

KPP Kołobrzeg

Opis kobiety: wiek ok. 50 lat, wzrost ok. 160 cm, waga ok. 70 kg, sylwetka krępa, włosy farbowane blond z widocznymi odrostami koloru siwego o długości ok. 40 cm. Twarz okrągła, uszy przylegające, nos mały okrągły, stopy długości ok. 20 cm.

KPP Kołobrzeg

Osoby mogące pomóc proszone są o kontakt z policją pod numerami telefonów: 47 784 65 11 lub 47 784 65 12.

