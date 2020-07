Zaginęła Naya Rivera, gwiazda serialu "Glee". Jej syna znaleziono samego na łodzi

Pływającą łódkę dostrzegł inny żeglarz. Po podpłynięciu do dryfującej łodzi okazało się, że znajduje się na niej tylko śpiące dziecko. Na miejsce wezwano służby, trwa akcja poszukiwawcza z użyciem nurków i helikoptera.

"Mama nie wróciła"

Czterolatek twierdzi, że pływał z mamą po jeziorze, ale kobieta miała nie wrócić na pokład.

- Przypuszczamy, że kobieta weszła do wody. Nie jesteśmy jej w stanie teraz zlokalizować. Mogło dojść do utonięcia. To jest duży i głęboki zbiornik, takie rzeczy się zdarzają. Nie znamy okoliczności w jakich doszło do zdarzenia, ale śledczy pracują nad sprawą - relacjonował CBS Eric Buschow z policji hrabstwa Ventura, w którym leży jezioro Piru.

- W zbiorniku o takiej wielkości spotykamy wiele wyzwań, czasami są kłopoty z widocznością - mówił Buschow.

- Nie mamy jeszcze informacji na temat głębokości jeziora w miejscu, w którym łódź została znaleziona ani jakie warunki tam napotkamy - dodał.

laf/luq/ BBC, CBS