Merkel zadzwoniła do strażaków, by im podziękować - rzucili słuchawką. Okazało się, że przez pomyłkę

Kanclerz Niemiec Angela Merkel stała się bohaterką niecodziennej pomyłki. Kiedy zadzwoniła do strażaków ochotników w Bergen auf Rügen, by osobiście podziękować im za zaangażowanie w walce z koronawirusem, ci rzucili słuchawką. Okazało się, że uznali, iż dzwoni do nich radiowa imitatorka głosu kanclerz Niemiec. Merkel od tygodnia przebywa na kwarantannie.