Ministerstwo Kultury musi zapłacić 300 tys. złotych. "Wygrało prawo i sprawiedliwość"

Informację o decyzji sądu przekazał w piątek w Poznaniu prezes fundacji i dyrektor Malta Festival Poznań Michał Merczyński. Wyrok w tej sprawie zapadł 8 lipca. Sprawa dotyczy dotacji, której Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wypłaciło, mimo umowy, na organizację Malta Festival Poznań w 2017 r.



Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o wypłacie dotacji fundacji w kwietniu 2019 roku. Resort kultury odwołał się od tego wyroku. Merczyński poinformował, że w środę sąd odrzucił apelację, uznając ją za bezzasadną; tym samym utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji.

Ministerstwo nie wypłaciło dotacji



- Wygrało prawo i sprawiedliwość - małymi literami pisane - w procesie, który dwa lata temu wytoczyliśmy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Skarbowi Państwa. Wygraliśmy w drugiej instancji. To jest wyrok prawomocny - powiedział Merczyński.



W 2016 r. fundacja zawarła trzyletnią umowę na organizację poznańskiej imprezy, na mocy której MKiDN zobowiązało się do wypłaty dotacji celowych co roku. Jednak w 2017 r. do wypłaty dotacji nie doszło. Bezpośrednim powodem wstrzymania jej przez wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego był fakt, że jednym z kuratorów festiwalu w 2017 r. był Oliver Frljić, chorwacki reżyser kontrowersyjnego spektaklu "Klątwa".

