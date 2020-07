Ma piętnaścioro dzieci, jedenaścioro chciano jej odebrać. Jest decyzja sądu

- Zwyciężyła rodzina, zwyciężyły dzieci, zwyciężyło państwo – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, ogłaszając na konferencji wiadomość o postanowieniu radomszczańskiego sądu rodzinnego, według którego 11 dzieci, które wychowuje samotna matka z Wierzbicy, pozostaną z nią w domu.

Dziś w Wierzbicy poinformowałem, ze 11. dzieci odebranych przed kilkoma miesiącami, wraca do matki! Dziękuję sądowi, prokuraturze, @a_milczanowska, moim ludziom w resorcie. Dla takich chwil autentycznych emocji matki, warto żyć. Firma Budimex wybuduje dla rodziny nowy dom.🇵🇱 pic.twitter.com/nJ7FZ3GgwN — Michał Wójcik (@mwojcik_) July 10, 2020

"Chcę się nimi opiekować do końca moich dni"

Tym samym już nie jest już ważne orzeczenie z końca lutego 2020 r. kierujące 11 dzieci do domu dziecka. - Formalnie decyzję uchylono, ostateczne orzeczenie będzie w sierpniu, ale nic nie wskazuje na to, aby coś się miało zmienić - mówił Michał Wójcik i dodał, że w toku całego postępowania, nie było ani jednej złej opinii o matce dzieci - pani Magdzie - i sposobie wychowywania przez nią dzieci.

- Wiemy już na pewno, że cała jedenastka wraca do pani, pani Magdo - powiedział wiceminister Wójcik matce i obecnym na konferencji czworgu z jedenaściorga mieszkających z nią dzieci.

Wiceminister wielokrotnie podkreślał, że bieda nie może być jedyną przesłanką tak drastycznych decyzji, jak odebranie dzieci matce, która dba o nie z całych sił. Michał Wójcik podkreślił, że dzięki firmie Budimex pani Magda będzie mogła już na jesieni zamieszkać w nowym domu ze swoimi dziećmi.

- Dziękuję wszystkim z to, że mogę być z moimi dziećmi, teraz już we własnym domu, chcę się nimi opiekować do końca moich dni - powiedziała, nie ukrywając łez szczęścia, pani Magda z Wierzbicy.

Wójcik przyznał, że szczęśliwy finał tej sprawy to zasługa wielu osób dobrej woli m.in. radomszczańskiej posłanki PiS Anny Milczanowskiej, radcy prawnego Bartłomieja Biskupa, mediów i pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości.

- To szczęśliwe wydarzenie jest taką klamrą spinającą nasze rządy, naszą kampanię. Rodzina, dzieci, to jest coś, co jest fundamentem dla nas i państwo, które musi chronić dzieci i rodzinę – podsumował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

WIDEO: konferencja prasowa wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika

Kobieta ma 15 dzieci

Pani Magdalena mieszka w Wierzbicy niedaleko Radomska. Rodzina zajmuje dwa pokoje w małym domu. Kobieta ma 15 dzieci. Wychowuje 11 z nich.

Ich ojciec – jak poinformował wiceminister – odsiaduje wyrok 7 miesięcy więzienia za znęcanie się nad panią Magdą.

pgo/luq/ PAP