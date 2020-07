Liga Mistrzów. Znamy pary ćwierćfinałowe

Rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów, które nie mogły odbyć się w terminie z powodu pandemii koronawirusa, zostaną rozegrane zgodnie z planem na stadionach uczestniczących w rozgrywkach klubów. Te spotkania zostaną rozegrane 7 sierpnia. Wtedy zobaczymy starcia Manchester City - Real Madryt, Juventus - Olympique Lyon, FC Barcelona - SSC Napoli, Bayern - Chelsea.

Ćwierćfinały mają się odbyć w w dniach 12-15 sierpnia, mecze półfinałowe 18 i 19 sierpnia, zaś wielki finał 23 sierpnia. Wszystkie mecze tej rundy zostaną rozegrane w portugalskiej Lizbonie.

W piątek poznaliśmy drabinkę aż do samego meczu finałowego.

Pary ćwierćfinałowe wyglądają następująco:

Real Madryt/Manchester City - Juventus/Olympique Lyon

RB Lipsk - Atletico Madryt

SSC Napoli/FC Barcelona - Chelsea FC/Bayern

Atalanta - Paris Saint-Germain

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌



Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K