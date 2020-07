Burze z gradem. Ostrzeżenie dla czterech województw

Jak podaje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim oraz w północnych i zachodnich powiatach województwa wielkopolskiego.

Miejscami spadnie grad

Na terenach tych prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może też spaść grad.

Z kolei alert drugiego stopnia obowiązuje na terenie całego województwa łódzkiego oraz w południowych i wschodnich powiatach województwa wielkopolskiego.

ZOBACZ: Nadchodzą silne burze z gradem. Ostrzeżenia IMGW

Tam synoptycy prognozują wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów może wynieść od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą również występować burze z porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie nawet do 110 km/h. Burze będą występować głównie po południu i w pierwszej połowie nocy. W trakcie burz możliwy jest też grad.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 14 do nocy.

Alerty pierwszego i drugiego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Alert drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

WIDEO - Trzaskowski został zapytany o dziennikarza-urzędnika. Sprawdź reakcję kandydata Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP