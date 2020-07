24-latek podpisał najwyższy kontrakt w historii sportu. Dziennie zarobi ponad pół miliona

O podpisaniu nowego kontaktu z zawodnikiem klub poinformował w mediach społecznościowych. Reprezentująca zawodnika agencja Steinberg Sports sprecyzowała, że umowa obejmuje 477 mln dolarów plus klauzulę o zakazie transferu.

24-letni Mahomes występuje w drużynie "Szefów" na pozycji rozgrywającego (quarterback). Mimo młodego wieku ma już w dorobku tytuł najlepszego zawodnika NFL w 2018 roku oraz najważniejsze trofeum ligi - Super Bowl, wywalczone w lutym bieżącego roku w spotkaniu z San Francisco 49ers (31:20).

Patrick Mahomes' resume is LEGENDARY @brgridiron



➖ Super Bowl champ

➖ Super Bowl MVP

➖ 2018 NFL MVP

➖ 2x Pro Bowl

➖ First-Team All-Pro

➖ 50 TDs in one season

➖ First QB with three 10-point comebacks in one postseason

➖ Biggest contract in NFL history

➖ He's 24 years old pic.twitter.com/cgyeubW4Bd