"Nie rozumiem, o czym mówi Trzaskowski. Nikt nie nastawał na prawa kobiet"

- "Czarny protest" był z jednej strony, a z drugiej strony były kobiety, które miały zupełnie odmienne zdanie (na temat zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej - red.). Ja bym tej kwestii nie mieszał z szacunkiem do kobiet, to była kwestia absolutnie ideologiczna - tak Andrzej Duda skomentował słowa Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził, że wizja prezydentury Dudy wiąże się z atakiem na prawa kobiet.

Urzędujący prezydent był w piątek rozmówcą Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość Wydarzeń".

- "Wizja prezydentury Andrzeja Dudy to dalszy ciąg rewolucji, czyli czyli ataku na sądy, na prawa kobiet, na samorządy. Dzisiaj trzeba takiej wizji Polski powiedzieć głośne »mamy dość«". Czy to trafna diagnoza? - zapytał prowadzący, przytaczając jedną z piątkowych wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego.

- A co (Rafał Trzaskowski) ma, panie redaktorze, powiedzieć? Że był w partii, która podnosiła Polakom wiek emerytalny? Która krzyczała, że 500+ rozwali polski budżet i że to jest rozdawnictwo? Że był w partii, która krzyczała, że 13. emerytura zaszkodzi Polakom, że to jest nieodpowiedzialność, że obniżenie wieku emerytalnego rozwali ZUS? - wyliczał w odpowiedzi Andrzej Duda.

- Że w jego czasach zwijano w Polsce połączenia komunikacyjne, likwidowano posterunki policji, kiedy on był w tej partii i był członkiem rządu? - kontynuował prezydent. - A przecież był w dwóch rządach PO, w rządzie Donalda Tuska i w rządzie Ewy Kopacz, za każdym razem wysoko postawionym ministrem i wiceministrem - zauważył.

"Na prawa kobiet nikt nie nastawał"

- To co on ma powiedzieć? Wyszukuje różnego rodzaju argumenty, które są w większości absolutnie kłamliwe i są manipulacją, dlatego że na prawa kobiet nikt nie nastawał, ja w ogóle nie rozumiem, o czym tutaj jest mowa. Zresztą zarówno on, jak i jego zwolennicy, atakują mnie bezpardonowo w ostatnim czasie. Ale ja rozumiem, że to jest kampania - stwierdził Duda.

- Być może chodzi o "czarny protest" sprzed kilku lat? - zasugerował Rymanowski.

- Panie redaktorze, ale "czarny protest" był z jednej strony, a z drugiej strony były kobiety, które miały zupełnie odmienne zdanie (na temat zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej - red.). To zależy, jak kobiety same interpretują swoje prawa i co jest ich prawami, bo jest ogromna część kobiet, które patrzą na to w zupełnie odmienny sposób. Więc ja bym tej kwestii nie mieszał z szacunkiem do kobiet, to była kwestia, w moim przekonaniu, absolutnie ideologiczna - oświadczył Andrzej Duda.

bia/ Polsat News