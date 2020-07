Ubiegający się o reelekcję prezydent podkreślił w czwartek podczas spotkania z mieszkańcami Lipnicy Wielkiej, że "powoli zmierzamy do tego, żeby polska rodzina żyła jak rodzina na zachodzie Europy". - I to jest mój cel - jesteśmy po to w Unii Europejskiej, aby być tak jak państwa na zachodzie Europy - zadeklarował.

Duda przekonywał, że "chodzi o to, żeby fundusze unijne dobrze wykorzystać, żeby je dobrze zainwestować wszędzie". - I to chcę robić - przekonywał. - Nie tylko wielkie inwestycje, chociaż są nam potrzebne, ale także żeby najmniejsza gmina mogła je zrealizować - w instytucje kultury, obiekty sportowo-rekreacyjne, drogi, żeby dało się dojechać i przywrócenie połączeń, które zostały zlikwidowane - wyliczał.

Prezydent zaznaczył, że w 2015 roku przyjął priorytety - człowiek i rodzina, co - jego zdaniem - było zupełną zmianą w stosunku do tego, co było wcześniej. - Polityka wcześniej prowadzona przez dziesięć lat, to były bardzo dobre warunki dla garstki wybranych, wielkich miast, a "reszta niech sobie radzi" - stwierdził.

Duda odniósł się także do wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy programów społecznych. - Programy społeczne zostały uruchomione po to, żeby pomóc rodzinie wychowującej dzieci wszędzie, tak żeby wszędzie te pieniądze trafiły. To się sprawdziło, a jeszcze wspomogło polską gospodarkę, bo ludzie natychmiast poszli i te pieniądze wydali w swoich sklepikach, (...) a niektórzy pierwszy raz wyjechali na wakacje - zauważył prezydent. Oświadczył, że programy społeczne będą utrzymane.

"Ogromnie ważna jest także tradycja"

Jak dodał, "ma szczególny stosunek do rodziny, która jest wskazana w polskiej konstytucji jako ta, nad którą państwo powinno sprawować szczególną pieczę". Zadeklarował, że "chce, żeby piecza nad rodziną była sprawowana, co - jego zdaniem - oznacza ochronę kultury, tradycji, wszystko to, na czym rodziny są zbudowane i co pozwoliło przetrwać polskości, kiedy nas nie było na mapie".

Jak zaznaczył, "ogromnie ważna jest także tradycja". - Jesteśmy dumni z naszej historii, z naszych bohaterów i będziemy mówić o tej historii tak, jaka była rzeczywiście. I będziemy bronić dobrego imienia Polski na każdym kroku. Nie mam żadnych kompleksów ani wobec Brukseli, Paryża, Berlina, Londynu, Nowego Jorku i Waszyngtonu. Jesteśmy wielkim narodem żyjącym w sercu Europy - oznajmił Duda.

Dodał, że "chce, żeby Polska miała dwa filary na przyszłość - tradycja, w której jest także polska rodzina będąca fundamentem społeczeństwa, oraz budowa nowoczesnej gospodarki". - I tak chcę Polskę budować - oświadczył. Zdaniem Dudy "nie wolno rozmontować rodziny żadnymi obcymi wpływami, bo nie wszystko, co idzie do nas z zewnątrz, jest dobre i nowoczesne". - Czasem siła tradycji jest lepsza niż to, co nowe - stwierdził.

Prezydent nawiązał także do polityki zagranicznej. - Zanim zostałem prezydentem, nie było współpracy w ramach Trójmorza, a dzisiaj jest, i dobrze funkcjonuje, i dołączyły się do tego Stany Zjednoczone - podkreślił. Zapewnił, że "jako prezydent będzie niestrudzenie realizować polskie interesy".

Duda podziękował mieszkańcom Lipnicy Wielkiej za podtrzymywanie tradycji. Poprosił także o głos w niedzielnych wyborach, "żeby mogła być realizowana propolska, prospołeczna polityka".

