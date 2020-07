Oddział intensywnej terapii w Bergamo "wolny od Covid-19"

23 lutego pierwszy pacjent zakażony koronawirusem trafił na oddział szpitala imienia papieża Jana XXIII.

W tej placówce w Bergamo pozostało jeszcze kilku pacjentów z wirusem, ale są już na etapie powrotu do zdrowia.

Oddział intensywnej terapii został oficjalnie ogłoszony "wolnym od Covid-19" przez dyrektor generalną szpitala Marię Beatrice Stasi. Podczas krótkiej uroczystości oddano hołd zmarłym podczas epidemii.

They did it! It was considered the epicentre of Italy’s struggle….but finally yesterday the Intensive Care Unit at the Pope John XXIII Hospital in Bergamo no longer has coronavirus-infected patients, 137 days after the first admission #Italy #CoronaVirus pic.twitter.com/YlQb5awUbt