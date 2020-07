Niepełnosprawna wykluczona z fundacji. Twierdzi, że to kara za poparcie Dudy

Fundacja Dum Spiro, Spero z Bydgoszczy nie będzie już pomagać niepełnosprawnej Annie Derewienko. Prezes tłumaczy, że według jednego ze sponsorów podopieczna dopuściła się niestosownego zachowania. Ona sama twierdzi, że to dlatego, że nie poparła kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. - To jest wydarzenie skandaliczne - skomentował Adam Bielan, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy.

"Nie wstydzę się tego, że popieram Andrzeja Dudę i to na niego oddam mój głos w niedzielnych wyborach" - zadeklarowała w czwartek rano na Instagramie Anna Derewienko, do niedawna podopieczna Fundacji Dum Spiro, Spero z Bydgoszczy.

Dodała, że "Trzaskowski poza ładną buzią, nie wnosi do dyskusji niczego, co mogłoby ją przekonać". "Żona rządzić nie będzie, choć ma takie ambicje, co pokazuje wszem i wobec. Więc nie, to nie będzie RT" - dodała.

Niedługo później opublikowała na Facebooku wpis, w którym poinformowała, że nie jest już podopieczną Fundacji. Zauważyła, że jej prezesem jest radna miasta Bydgoszczy, Katarzyna Zwierzchowska.

"Bliżej nieokreślone niestosowne moje zachowanie"

"Zostałam wykluczona z Fundacji przez jej Zarząd, który powołał się na bliżej nieokreślone niestosowne moje zachowanie, w wyniku którego rzekomo utracił sponsora" - napisała.

W komentarzu jasno wskazała, że wykluczenie ma związek z jej sympatiami politycznymi. "Nie będę popierać partii politycznej tylko dlatego, że zorganizowano mi jedną czy drugą wystawę. Nie będę także popierać wszystkich działań radnych miasta tylko dlatego, że są radnymi miasta" - zapewniała Derewienko.

"Decyzja absolutnie nie ma związku z polityką"

Katarzyna Zwierzchowska w rozmowie z Onetem zapewniała, że zarząd Fundacji zerwał współpracę z Anną Derewienko, ponieważ działała ona na jej szkodę. A kontynuacja współpracy byłaby szkodliwa dla organizacji i pozostałych około 50 podopiecznych. Podkreślałą również, że każda osoba, której pomaga Dum Spiro, Spero, ma prawo do własnych poglądów politycznych.

- Współpracę rozwiązaliśmy zgodnie z warunkami porozumienia - skomentowała Zwierzchowska. - Ta decyzja absolutnie nie ma związku z polityką - dodała.

Zwierzchowska przekonywała, że decyzja została podjęta z powodu zachowania Anny Derewienko, którym dotknięty był jeden ze sponsorów fundacji. Miał to przedstawić w ubiegłym tygodniu na piśmie, a później wycofał się ze współpracy.



Tymczasem deklaracje Anny Derewieńko w mediach społecznościowych o poparciu w wyborach Andrzeja Dudy zostały zamieszczone w czwartek.

Oburzenie w sztabie Dudy

Oburzenia nie kryje jednak sztab wyborczy Andrzeja Dudy. - To jest wydarzenie skandaliczne, jak można prześladować osobę niepełnosprawną ze względu na poglądy. Oczekujemy szybkich działań od Rafała Trzaskowskiego i innych liderów PO w tej sprawie, bo jest to hańba Platformy Obywatelskiej. Wasze zachowanie wobec osób niepełnosprawnych, z których poglądami politycznymi się nie zgadzacie, jest absolutnie haniebne i skandaliczne - powiedział rzecznik prezydenckiego sztabu Adam Bielan.

Bielan zapowiedział też, że sztab będzie tę sprawę obserwować i "wyjaśnimy ją do samego końca".

Zarząd Fundacji wyjaśniał sprawę na Facebooku. W oświadczeniu podano, że współpracę z Anną Derewienko rozwiązano 2 lipca z powodu oświadczenie jednego ze sponsorów o zaprzestaniu wspierania Fundacji za sprawą działania jej podopiecznej.

"W trosce o dobre imię Fundacji i naszych pozostałych Podopiecznych podjęliśmy kolegialną jednomyślną decyzję o rozwiązaniu porozumienia, zgodnie z zapisami w nim zawartymi, o czym listownie poinformowaliśmy podopieczną" - napisano w oświadczeniu.

Fundacja: "wszelkie inne insynuacje są niezgodne z prawdą"

Mocno podkreślono, że "wszelkie inne insynuacje są niezgodne z prawdą". A w przypadku ich rozpowszechniania fundacja "podejmie odpowiednie działania prawne".

Anna Drewienko porusza się na wózku inwalidzkim. Kilkanaście lat temu skończyła filologię angielską w Poznaniu i zarabia jako tłumacz. Niezależnie od tego trafiały do niej środki z Dum Spiro, Spero, której prezesem jest Katarzyna Zwierzchowska, bydgoska radna PO. Organizacja zbiera m.in. środki z 1 proc. podatku na rzecz swoich podopiecznych.

