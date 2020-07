"To poważna polityczna oferta z mojej strony". Prezydent o "Koalicji Polskich Spraw"

- To symboliczne miejsce, zwłaszcza w tym roku, kiedy górnicy tutaj i na całym Śląsku będą obchodzili 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z górnikami z kopalni Zofiówka. Podkreślił, że cieszy się, że "jest z górnikami, a oni z nim". Dodał, że zaproszenie różnych środowisk politycznych do "Koalicji Polskich Spraw", "to poważna polityczna oferta".

Prezydent w czwartek, przed poranną zmianą, złożył kwiaty przed Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, przed kopalnią Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. Potem rozdawał bułki przychodzącym do pracy górnikom.

- Życie górnicze zaczyna się bladym świtem, dlatego przyszedłem tutaj dzisiaj na szychtę, na zmianę. Chcieliśmy dziś górnikom życzyć spokojnego dnia i tak się stało. Ale czemu Ruch Zofiówka? To jest bardzo symboliczne miejsce, zwłaszcza w tym roku, kiedy górnicy tutaj i na całym Śląsku będą obchodzili 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych, tamtego wielkiego zwycięstwa z 1980 r. – powiedział Duda dziennikarzom.

- To tutaj właśnie rodziła się wtedy Solidarność, to tu właśnie zostały podpisane porozumienia, to tu wybuchały pierwsze strajki, więc to jest bardzo symboliczne miejsce, w którym zresztą wielokrotnie bywałem i wielokrotnie spotykałem się z górnikami w różnych sytuacjach – zaznaczył prezydent.

- I tych, kiedy przekonywaliśmy się politycznie, dyskutowaliśmy, mówiliśmy o trudnych sprawach związanych z przemysłem wydobywczym, sytuacją górnictwa i z przyszłą polityką, ale także w bardzo trudnych sytuacjach, gdy tutaj doszło do katastrofy i czekaliśmy na wieści, co dzieje się z górnikami, którzy zostali na dole – mówił.

Towarzyszyła mu m.in. była premier Szydło

- Byłem tu w różnych sytuacjach, tak jestem także dzisiaj i bardzo się cieszę, że oni też ze mną są – zadeklarował prezydent, odnosząc się do zebranych, którzy w czasie, gdy rozdawał bułki i rozmawiał z dziennikarzami skandowali m.in.: "Andrzej Duda prezydentem", "Zwyciężymy", "Bóg, Honor i Ojczyzna", "Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina", "Czołem wielkiej Polsce" czy "Wielka Polska".

- I ruszamy dalej, dzisiaj trasa kampanii trochę na Górnym Śląsku, trochę w Zagłębiu, trochę w Małopolsce – dodał Duda, w którego planie kampanii wyborczej na czwartek znalazły się jeszcze Katowice, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Wieliczka i Gorlice.

W czwartkowej wizycie ubiegającego się o reelekcję prezydenta w Jastrzębiu-Zdroju uczestniczyli m.in. b. premier Beata Szydło, posłowie PiS Adam Gawęda i Grzegorz Matusiak, a także wiceprzewodniczący Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, do której należy jastrzębska kopalnia Zofiówka, Roman Brudziński.

"Koalicja Polskich Spraw"

Prezydent był pytany o szerokie zaproszenie różnych środowisk politycznych do "Koalicji Polskich Spraw".

- To poważna polityczna oferta z mojej strony. Uważam, że Polska potrzebuje w tej chwili, zwłaszcza w tej trudnej sytuacji, kiedy cała Europa jest jeszcze pogrążona w pandemii koronawirusa, kiedy w wielu krajach Unii Europejskiej jest tragiczna sytuacja gospodarcza – mają po minus kilkanaście nawet procent spadku PKB; my jesteśmy w lepszej sytuacji, ale to tylko pokazuje, że powinniśmy się zjednoczyć w załatwianiu spraw gospodarczych, tych ludzkich, które pozwolą żyć na godnym poziomie – mówił.

- To jest w tej chwili kwestia najważniejsza – to jest dla nas wielkie zadanie z jednej strony, ale z drugiej strony w moim poczuciu także i dziejowa szansa. Są przygotowywane w tej chwili także w Unii Europejskiej ogromne pieniądze do wykorzystania na cele inwestycyjne – trzeba to zrobić w sposób spokojny i zgodny. Do tego właśnie jest potrzebna Koalicja dla Polskich Spraw – wyjaśnił.

Pytany czy była to propozycja uzgodniona z liderami Zjednoczonej Prawicy, czy jego inicjatywa, Duda odpowiedział, że "to jest coś, co wszyscy rozumieją". - Myślę, że nie ma wątpliwości w Zjednoczonej Prawicy co do tego, że taki ruch, który spowoduje, że wokół tego działania, propaństwowego, prospołecznego, skupione zostanie więcej sił politycznych jest Polsce bardzo potrzebny i myślę, że ludzie też na to czekają, żeby w sposób spokojny, stabilny konsekwentny zrealizować te działania do naprawy gospodarki i poprawy jakości życia – uznał.

