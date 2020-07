Tylko jeden kandydat na karcie wyborczej. MSZ komentuje zdjęcia krążące po sieci

"Właśnie Polacy za granicą otrzymują swoje pakiety wyborcze. Oto przykłady z Londynu i Norwegii" - brzmi podpis pod zdjęciami, na których widać karty wyborcze z dwoma polami, przy których widnieje to samo nazwisko: prezydenta Andrzeja Dudy. "Idą po bandzie" - komentują internauci. Do sprawy odniósł się wiceszef MSZ. - To fejki i fotomontaże - przekazał polsatnews.pl Paweł Jabłoński.