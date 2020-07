Seria pożarów w lasach. Nagrody w zamian za informacje o podpalaczach

Tylko w tym roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) doszło do ponad 200 pożarów. Z kolei sama część Puszczy Noteckiej, należąca do Nadleśnictwa Karwin (woj. lubuskie), płonęła 27 razy. Wiele dowodów wskazuje na to, że były to podpalenia. Leśnicy mówią dość i wyznaczają nagrody za informacje, które pomogą schwytać sprawców.