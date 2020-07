Rekordowe wydatki państwa na ubezpieczenia dla księży

Według dziennika w 2019 r. wydatki na składki emerytalne i zdrowotne duchowieństwa Kościołów i związków wyznaniowych pochłonęły 153 mln zł.

Jak się zmieniał przez lata Fundusz Kościelny?

"To główny element Funduszu Kościelnego, który w ubiegłym roku wyniósł 171 mln. To nieco mniej w stosunku do roku 2018, ale sama kwota na składki była rekordowa" - pisze "Rz".

"Jeszcze na początku lat 90. (fundusz- red.) wynosił, uwzględniając denominację, poniżej 10 mln zł rocznie. Do 2012 roku było to poniżej 100 mln. W 2016 roku wyniósł 145 mln zł, w 2017 roku – 159 mln, a w 2018 roku – 176 mln" - pisze "Rz".

Gazeta podała dane za informacją MSWiA o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu państwa w części "wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne".

"Rz" przypomniała, że podczas kampanii wyborczej zmian w funduszu domagało się trzech kandydatów.

Projekt Lewicy w Sejmie

25 czerwca Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy o świeckości państwa zakładający m.in. likwidację Funduszu Kościelnego i wyprowadzenie lekcji religii ze szkół. Przyjmując Konstytucję RP umówiliśmy się na autonomię państwa i Kościoła - podkreślił ówczesny kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

Oceniał, że dotąd budżet państwa "był zbyt hojny dla księży, a zbyt skąpy dla ludzi ubogich, był zbyt hojny wobec biskupów, Kościoła - grzesznie bogatego w Polsce, zbyt skąpy wobec tych, którzy nawoływali, żeby zamiast kolejnych kościołów, zamiast kolejny świątyń, budować żłobki i przedszkola".

- Jako kandydat na prezydenta chciałbym z tego miejsca powiedzieć jasno i wyraźnie: jako prezydent RP będę stał na straży konstytucji, którą Polsce dała lewica, podpisał Aleksander Kwaśniewski, konstytucji w której umówiliśmy się na bezstronność, na autonomię państwa i Kościoła - zadeklarował. Jak poinformował Biedroń, w złożonym we wtorek projekcie ustawy Lewicy zawarto likwidację Funduszu Kościelnego, wyprowadzenie nauczania religii ze szkół, a także przekazywania za darmo lub za symboliczną złotówkę przez państwo gruntów Kościołowi. - Nie zrobi tego Duda, nie zrobi tego Trzaskowski, nie zrobi tego Hołownia - mówił.

- Jak politycy chcą się zajmować Kościołem, to niech założą sutanny, a nie przemawiają z ambony. Jak politycy chcą się zajmować tym biznesem - niech zmienią zawód, a jak księża chcą zostać politykami - niech zmienią zawód - powiedział.

pgo/ PAP