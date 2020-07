Mieszkańcom Kenii internet dostarczają... balony

Flota 35 balonów na dużych wysokościach zaczęła we wtorek dostarczać usługi internetowe do Kenii. Dzięki pierwszemu komercyjnemu wdrożeniu tej technologii internet dotrze do dziesiątek tysięcy osób.

Balony, które unoszą się w stratosferze - znacznie powyżej samolotów komercyjnych - początkowo zapewnią połączenie sieciowe 4G i LTE na obszarze blisko 80 tys. km2 w środkowej i zachodniej Kenii, w tym w stolicy kraju - Nairobi.

Opłacalne rozwiązanie trudnego problemu

Takie rozwiązania technologiczne były wcześniej stosowane jedynie w sytuacjach awaryjnych np. w Portoryko w 2017 roku po tym, jak huragan Maria zniszczył wieże telefonii komórkowej.

Dostarczanie internetu za pomocą balonów to opłacalne rozwiązanie trudnego problemu, jakim jest zapewnienie ludziom dostępu do sieci w słabo rozwiniętych obszarach.

CS @mucheru ...Kenya is the first country in the world to commercialize project Loon. The use of floating base stations is transformational and will leapfrog the availability of universal connectivity countrywide... @CA_Kenya @TelkomKenya @mugokibati @AjiraDigital pic.twitter.com/zw7m9xKWvg