Hamburgery wycofane ze sklepów. Wykryto w nich bakterie

Numer wycofanej partii hamburgerów drobiowych firmy Konspol to: 294/VI z terminem przydatności do spożycia do 20.07.2020.



Wycofana została też partia hamburgerów XXL drobiowo-wieprzowych o numerze 276/VI z terminem przydatności do spożycia 16.07.2020 r.

Wykryto bakterię



Jak czytamy w wyjaśnieniu GIS, w wyniku inspekcji weterynaryjnej i GIS w partiach tych wykryto bakterie Listeria monocytogenes, która prowadzi do choroby zwanej listeriozą.

ZOBACZ: Szkło w piwie. Produkt wycofany ze sprzedaży



Jak podkreśla GIS w komunikacie, w związku z wykryciem zagrożenia firma Konspol Holding Sp. z o.o. podjęła pełną współpracę w celu identyfikacji źródła zakażenia i wycofania kwestionowanych partii wyrobów z rynku.



W firmie przeprowadzono dodatkową dezynfekcję zakładu oraz rozpoczęto procedurę dodatkowych badań produktów, linii technologicznych i pracowników w kierunku Listeria monocytogenes. Konspol skierował też komunikat do konsumentów poprzez stronę internetową.

Inspektorat przypomina, że w przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

WIDEO - Budka: prezydent Duda popełnił największy błąd tej kampanii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP