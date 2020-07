Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Epidemia koronawirusa na świecie nie słabnie. Liczba zakażonych zbliża się do 12 mln. Naukowcy wzywają WHO do zmiany zaleceń dotyczących ochrony przez zakażeniem. Przekonują, że wirus może się rozprzestrzeniać drogą powietrzną, w aerozolach. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 205 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło czterech kolejnych pacjentów. Śledźcie naszą relację "minuta po minucie".