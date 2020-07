Tortury i ukamienowanie 24-latki. Mąż i szwagier zatrzymani

Porzucone, okaleczone ciało kobiety odnaleziono 27 czerwca. Obrażenia wskazywały na ukamienowanie. Kobieta przed śmiercią wielokrotnie była uderzana drewnianym kijem.

Jak informował "Pakistan Today", ojciec ofiary początkowo miał zapewniać policję, że śmierć Waziran była wypadkiem. Później jednak zmienił swoje zeznania i oświadczył, że kobieta została zamordowana przez rodzinę jej teściów. Do morderstwa miało dojść, gdy strony zarzuciły sobie niewypełnianie warunków tradycji plemiennej "watta satta".

"Pola zabójstw kobiet"

Główną zasadę "watta satta" można interpretować jako "dawać i brać". W ramach "małżeństwa wymiany" obie rodziny wydają swoje córki za synów z drugiego rodu. W teorii oznacza to, że mąż nie będzie znęcał się nad swoją nową żoną, bo w ramach odwetu, identyczny los może spotkać jego siostrę. W praktyce jednak kobiety w związkach "z wymiany" stają się ofiarami waśni między rodzinami. Tak właśnie, jak wynika z ustaleń policji, było w przypadku 24-letniej Waziran.

Allah Baksh, mąż 24-latki próbował przekonać policję, że kobieta została zamordowana przez swoją rodzinę, gdyż od początku byli przeciwni ich związkowi. Jednak po zebraniu zeznań świadków i dowodów, funkcjonariusze uznali, że zabójstwa wspólnie dokonali mąż zabitej i jego brat. Mężczyźni trafili do aresztu na początku tego tygodnia.

Father of a murdered daughter crying for justice at her grave. Waziran has been brutally stoned to death four days ago in Dist Jamshoro,Sindh, but her killers have not been arrested yet. The rural feudal and tribal areas of Pakistan have been turned into killing fields for women. pic.twitter.com/Zk8Gc0eHZH