Nitras: nie jestem agresywny, jestem skuteczny

Ja nie jestem agresywny; ja jestem po prostu skuteczny - podkreślił we wtorek poseł KO Sławomir Nitras. Mam nadzieję, że nie szkodzę Rafałowi Trzaskowskiemu i mam nadzieję, że ma on szanse na zwycięstwo - dodał.

Sławomir Nitras we wtorek w Radiu Zet był pytany, czy swoim zachowaniem podczas konferencji prasowej Rafała Trzaskowskiego w oczyszczalni ścieków "Czajka", gdy szarpał się z posłem PiS Sebastianem Kaletą. - Mam nadzieję, że nie szkodzę i mam nadzieję, że (Trzaskowski) ma szanse na zwycięstwo - powiedział polityk.

"Nie puszczają mi też nerwy"

- Na "Czajce" sytuacja wyglądała w ten sposób. Rzeczywiście była zaplanowana tam konferencja Rafała Trzaskowskiego. Po awanturze z ochroniarzami, przedzierając się przez ochroniarzy dwaj panowie ministrowie wdarli się na konferencję, którą chcieli zakłócić. Ponieważ ochroniarze nie dali sobie rady, moja rola była niewdzięczna - tłumaczył Nitras.

Zaznaczył również, że nie jest agresywny. - Ja jestem po prostu skuteczny – ocenił. - Potrafię nie tylko kontrolować swoje zachowanie, ale nie puszczają mi też nerwy. Czym innym jest szybka reakcja, kiedy ktoś próbuje zakłócić lub uniemożliwić odbycie naszej konferencji prasowej - zaznaczył.

Nitras przeprosi?

Na pytanie czy spełni żądania posłów Prawa i Sprawiedliwości i odejdzie ze sztabu Rafała Trzaskowskiego odpowiedział: "Jeśli chodzi o żądania sztabu pana Dudy, to oni by żądali, żebyśmy występowali tylko w TVP, żądaliby, aby pytania zadawał tylko pan Adamczyk i żądaliby, żeby naszymi sztabowcami byli pan Bielan i pan Brudziński. Wtedy by im odpowiadało".

Pytany czy nie uważa, że powinien przeprosić za swoje zachowanie powiedział, że to Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba powinni przeprosić za to, że nie słuchali się władz oczyszczalni i próbowali chodzić po infrastrukturze krytycznej. - Takim instytucjom, jak oczyszczalnia ścieków czy elektrociepłownie w Warszawie, w związku z aktywnością panów ministrów, sugerowałbym, żeby wszędzie zwiększyć ochronę, bo następnym razem mogą wyjść na pomnik na Siekierkach i wtedy będzie problem, bo komuś się coś stanie - dodał Nitras.

Zablokował posłom wejście na konferencję

Nitras w czwartek zablokował wiceministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Sebastianowi Kalecie możliwość wejścia na konferencję prasową prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, zorganizowaną w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie.

Gdy Kaleta zaczął wchodzić po wąskich metalowych schodach prowadzących na dach zbiorników retencyjnych, gdzie umieszczono mikrofony na potrzeby konferencji, podszedł do niego Nitras i złapał go w pół. Oznajmił przy tym, że go nie wpuści. Nastąpiła przepychanka. Kaleta ocenił, że Nitras naruszył jego nietykalność cielesną.

W piątek posłowie PiS Jan Kanthak i Radosław Fogiel zaapelowali by kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zrezygnował z usług posła KO Sławomira Nitrasa, który - jak podkreślali - na przestrzeni wielu lat znany jest z olbrzymiej agresji w życiu publicznym.

