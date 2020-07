Komorowski i Kwaśniewski powiedzieli, na kogo zagłosują

- Są takie momenty, kiedy trzeba szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli - powiedział we wtorek Bronisław Komorowski, który wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z Aleksandrem Kwaśniewskim. Byli prezydenci poinformowali, że w II turze wyborów prezydenckich zagłosują na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.