Wrócą regularne loty do USA? "Analizujemy taką możliwość"

- Dążymy do wznawiania kolejnych kierunków i zwiększenia częstotliwości rejsów. Analizujemy m.in. możliwość uruchomienia dalekodystansowych rejsowych lotów pasażerskich także do Stanów Zjednoczonych. Jednakże musimy brać pod uwagę restrykcyjne przepisy obowiązujące w tym kraju w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 - powiedział Moczulski.

Jak dodał, pasażerów rejsów do i z USA obowiązują lokalne obostrzenia dotyczące możliwości przekroczenia granicy.

- Obecnie prawo wjazdu na teren USA mają przede wszystkim obywatele tego kraju, ich rodziny oraz osoby posiadające Zieloną Kartę. Rejsy uruchamiane od 1 lipca mają charakter rejsów specjalnych, znanych z ubiegłych miesięcy - tłumaczy.

Rozszerzenie siatki połączeń

LOT od 1 lipca rozszerzył swoją siatkę regularnych połączeń o rejsy międzynarodowe. Od 1 lipca z Lotniska Chopina można polecieć do Amsterdamu, Berlina-Tegel, Brukseli, Budapesztu, Bukaresztu-Otopeni, Duesseldorfu, Kijowa-Boryspolu, Pragi, Toronto, Wilna. Od 2 lipca do Oslo-Gardermoen, Wiednia, od 3 lipca do Seulu, Tokio-Narita.

Od 15 lipca LOT regularnie zacznie latać z Warszawy do Frankfurtu, Genewy, Hamburga, Katowic, Kopenhagi, Londynu-Heathrow, Lwowa, Mediolanu-Malpensa, Monachium, Odessy, Paryża-CDG, Sofii, Stuttgartu i Zurychu. Z kolei od 16 lipca do Ljubljany, Madrytu, Rygi, Tallina i Zagrzebia.

Kolejne kraje na liście

Rząd od 1 lipca zniósł zakaz połączeń lotniczych z szeregiem nowych krajów. Wśród nich są Czarnogóra, Gruzja, Japonia, Kanada, Albania, Korea Płd. i Ukraina.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, zezwolono na połączenia lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), EOG, Szwajcarii i UE, za wyjątkiem Szwecji i Portugalii. W stosunku do poprzedniego rozporządzenia sprzed dwóch tygodni, z listy zakazu lotów usunięto Wielką Brytanię.

Rozporządzenie traci moc z dniem 14 lipca 2020 r.