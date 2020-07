Remont drogi nad Morskie Oko. Zamknięto szlak

Z powodu remontu od poniedziałku przynajmniej do środy będzie zamknięty popularny szlak do Morskiego Oka. Turyści będą mogli dojść tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza i dalej kierować się w stronę Doliny Roztoki. Dojście do Morskiego Oka i zejście czerwonym szlakiem nie jest możliwe - informuje Tatrzański Park Narodowy.