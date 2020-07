Nie żyje włoski kompozytor i dyrygent Ennio Morricone

Zmarł Ennio Morricone, włoski kompozytor i dyrygent - podały w poniedziałek włoskie media. Artysta znany był przede wszystkim jako twórca muzyki filmowej, w tym do filmów "Misja", "Nietykalni" czy "Dawno temu w Ameryce", oraz zdobywca dwóch Oscarów. Miał 91 lat. Kompozytor zmarł w poniedziałek.

Ennio Morricone był autorem muzyki do ponad 500 filmów. Ponad 40 z jego soundtracków zdobyło najważniejsze nagrody w kategoriach związanych z muzyką filmową, a on sam otrzymał Oscara w roku 2016 za muzykę do filmu "Nienawistna ósemka" Quentina Tarantino oraz nagrodę specjalną w roku 2007.

Komponował od 1946 roku. Do 2016 r. sprzedano ponad 70 milionów płyt z jego muzyką.

Wkrótce więcej informacji.

zdr/ PAP