Rząd odradzał wyjazdów. Ojciec premiera Johnsona poleciał do Grecji

Ojciec brytyjskiego premiera Borisa Johnsona bronił w sobotę swojego wyjazdu do Grecji, mimo obowiązującego wówczas zalecenia rządu, by powstrzymywać się od wszystkich wyjazdów zagranicznych, o ile nie są absolutnie niezbędne.

Stanley Johnson przyleciał do Grecji w środę, o czym sam poinformował na Instagramie, zamieszczając swoje zdjęcie w maseczce ochronnej na twarzy z lotniska w Atenach. W związku z tym, że bezpośrednie loty między Wielką Brytanią a Grecją są zawieszone co najmniej do połowy lipca, podróżował on przez Bułgarię. Rzecznik greckiego rządu mówił w czwartek, że brak bezpośrednich lotów nie oznacza, iż nie można przybyć do kraju w inny sposób.

"Przyjechałem, by przygotować dom"

ac/ PAP