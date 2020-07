"Mordownia dla zwierząt" w Radysach. Wciąż 1,5 tysiąca psów czeka na adopcję

Przeszły przez piekło, teraz wracają do sił pod czujną opieką weterynarzy. Psy ze schroniska w Radysach czekają na nowy dom, ale wciąż świeże są wspomnienia o męczarniach, które przechodziły jeszcze dwa tygodnie temu. To wtedy do schroniska wkroczył prokurator i wolontariusze.