Szefowa Krajowego Biura Wyborczego w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:30

W niedzielę Polacy ruszą do lokali wyborczych, by wybrać prezydenta. Część obywateli zagłosuje korespondencyjnie. Do końca głosowania trwa cisza wyborcza. W sobotę Tomasz Machała w programie "Gość Wydarzeń" porozmawia z Magdaleną Pietrzak, szefową Krajowego Biura Wyborczego. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od 19:30.