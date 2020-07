Prezydent chce zmian w konstytucji. Chodzi o adopcję dzieci przez pary jednopłciowe

Projekt zmian miałby dotyczyć zakazu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Według prezydenta ten zapis powinien być jasno wyrażony w konstytucji. - W polskiej konstytucji powinien wprost być zapis, że wykluczone jest przysposobienie lub adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym - wyjaśnił Andrzej Duda, dodając, że w poniedziałek podpisze odpowiedni dokument wraz z prezydenckim projektem.

Prezydent @AndrzejDuda w #SzczawnoZdrój: Jestem przekonany, że proponowany zapis znajdzie poparcie wśród parlamentarzystów. Zdecydowałem się na niego, by jasno przeciąć dyskusję na ten temat. #DUDA2020 — #DUDA2020 (@AndrzejDuda2020) July 4, 2020

- W tym momencie jest to odpowiedzialność państwa za to, komu powierza dziecko do wychowania - tłumaczył Andrzej Duda. - Dlatego zdecydowałam się zaproponować parlamentarzystom wprowadzenie takiego zapisu - poinformował

Ochrona dzieci w Polsce wymaga dopracowania

Dziecko w Polsce - mówił Duda w Szczawnie-Zdroju - podlega specjalnej ochronie, o czym przesądzają już obwiązujące przepisy konstytucji, ale w tym aspekcie, wymagają one dopracowania. Szczególnej ochronie państwa, podlegają dzieci kiedy rodzice są pozbawiani władzy rodzicielskiej - mówił prezydent. - Dzieci, które mogą podlegać przysposobieniu, mogą podlegać adopcji. - wyjaśniał.

Wyjaśnił, że w poniedziałek, zostanie podpisany "odpowiedni dokument", wraz z prezydenckim projektem zmiany konstytucji, który zostanie złożony w Sejmie. - To jest ważny element związany z ochrona dziecka, wypełniający i dopełniający pełni praw konstytucyjnych, które już dziś istnieją - podkreślił prezydent.

"Spodziewam się poparcia"

Odpowiadając na pytania reportera Polsat News Pawła Fijołka, prezydent tłumaczył, że wiele ugrupowań na polskiej scenie politycznej podobny postulat zgłaszało.

- Nie ma żadnych wątpliwości, że ten zapis znajdzie poparcie nie tylko wśród posłów Zjednoczonej Prawicy, ale także Konfederacji, PSL i części posłów KO, bo niektórzy z nich bardzo wyraźnie deklarowali swój sprzeciw wobec jakiejkolwiek adopcji czy przysposobienia dziecka przez związki jednopłciowe - mówił.

Koniec dyskusji

Zdaniem prezydenta wprowadzenie takie zapisu do konstytucji zakończy trwający w Polsce spór w tej kwestii. - eżeli to będzie wprost zapisane w konstytucji, to emocje wokół tego się skończą. Będzie jasno powiedziane, że jest to niedopuszczalne i nie trzeba będzie dyskutować: wolno, nie wolno. Polska konstytucja będzie to jednoznacznie przesądzała i to na zawsze przetnie spory polityczne nad tą kwestią - zaznaczył Andrzej Duda.

Utrzymanie programów

Prezydent podkreślił, że jego deklaracją jest dbałość i utrzymanie wszystkich programów, które dotychczas zostały skierowane do rodziny i które dzisiaj wspierają rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu.

- A te programy to jest właśnie dorobek ostatnich pięciu lat - to program 500 plus, to 300 plus, to także wszystko to, co zostało zrobione dla młodzieży, zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia, to także działania dla seniorów, a więc 13 emerytura, godziwa waloryzacja - wyliczał Duda.

- Ja powiedziałem jednoznacznie, że po pierwsze te wszystkie elementy programowe daję gwarancję na to, że będą utrzymane dokąd ja sprawuję urząd prezydenta Rzeczypospolitej w naszym kraju - zadeklarował prezydent.

Dodał, że były też zapisy konstytucyjne, które wymagały wzmocnienia. - I taką jednoznaczną deklarację, ale również i zmaterializowany przejaw tego wzmocnienia zrealizowałem wczoraj ogłaszając, że składam w Sejmie projekt, który nazwaliśmy roboczo - Rodzice decydują - podkreślił Andrzej Duda.

