Znany komik prosi o pomoc. "Moja Jani zachorowała"

Michał Wójcik przez lata bawił Polaków swoimi występami w kabarecie Ani Mru Mru. Komik przeżywa teraz ciężkie chwile. Jego partnerka, która jest matką jednego z jego dzieci, zachorowała na nowotwór.

Ponieważ leczenie i hospitalizacja są bardzo kosztowne, komik postanowił poprosić o pomoc swoich fanów.

- Kochani, całe życie pomagałem; dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała, ma raka. Ale rak to nie wyrok i chcemy podjąć z nim walkę - powiedział Michał Wójcik w nagraniu opublikowanym w internecie. - Dziś proszę was o pomoc, o fundusze na pobyt dla niej w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz. Bardzo was proszę o pomoc - dodał.

Swojego kolegę wsparli również pozostali członkowie kabaretu. Na oficjalnym profilu Ani Mru Mru na Facebooku pojawił się apel o pomoc. "Jani ciężko choruje, ale wierzymy, że wspólnymi siłami pokonamy to gówno!!! (...) Każda złotówka może czynić cuda" - napisano.

Odzew internautów jest ogromny. W ciągu trzech dni na konto internetowej zbiórki wpłacono już blisko 190 tys. złotych.

WIDEO - Mówił po angielsku do Trzaskowskiego. Zaskakująca reakcja prezydenta Warszawy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/prz/ polsatnews.pl