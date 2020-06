Protesty w USA. Trump chce aresztować niszczących pomniki

"Przypadł mi w udziale zaszczyt podpisania bardzo surowego rozporządzenia wykonawczego o ochronie amerykańskich pomników i przeciwdziałaniu przestępczym aktom przemocy" - napisał prezydent na Twitterze. Nie ujawnił jednak treści samego rozporządzenia.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!

Trump: 10 lat więzienia!

Trump w szczególności zaapelował o aresztowanie uczestników protestów, którzy niedawno usiłowali obalić pomnik siódmego prezydenta USA Andrew Jacksona. Znajduje się on w Parku Lafayette'a naprzeciwko Białego Domu.

"Wiele osób już zatrzymanych, wiele innych poszukiwanych za zdewastowanie Własności Federalnej w Parku Lafayette'a. 10 lat więzienia!" - napisał.

...I am doing what is necessary to keep our communities safe — and these people will be brought to Justice!