Ciężarówka wpadła do Kanału Żerańskiego. Trwa akcja służb

Ciężarówka wpadła do Kanału Żerańskiego na wysokości Stanisławowa Pierwszego (woj. mazowieckie). Kierowca wydostał się z pojazdu o własnych siłach, nie ma osób poszkodowanych - poinformował polsatnews.pl mł. bryg. Łukasz Szulborski, oficer prasowy PSP w Legionowi. Trwa akcja wydobycia pojazdu.

Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Na wysokości miejscowości Stanisławów Pierwszy przy ul. Świerkowej ciężarówka wpadła do Kanału Żerańskiego. Obok trwa budowa ścieżki rowerowej.

Na miejscu pracuje policja oraz sześć zastępów straży pożarnej. - Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia, by ciężarówka nie osuwała się dalej do wody - informuje mł. bryg. Szulborski. Do wody nastąpił wyciek płynów z pojazdu.

- Kierowca przed przybyciem służb wydostał się z ciężarówki o własnych siłach, nie ma osób poszkodowanych - dodaje mł. bryg. Szulborski.

