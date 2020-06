Samochód wpadł do kanału portowego w Mrzeżynie. W środku kierowca

Z samochodu, który wpadł do kanału portowego w Mrzeżynie (woj. zachodniopomorskie) wydobyto mężczyznę. Trwa jego reanimacja - poinformował w sobotę rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kpt. Tomasz Kubiak. Polsat News ustaliło, że mężczyzna nie żyje.

Samochód wjechał do kanału portowego w Mrzeżynie w sobotę rano - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP. Na razie nie wiadomo, ile osób znajdowało się w pojeździe. Strażacy dotarli jednak do kierowcy, który został wyciągnięty na brzeg. Nie udało się go jednak uratować.

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku kilkanaście minut po godz. 7. Samochód osobowy wjechał do kanału rzeki Regi przy ul. Portowej w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno w powiecie gryfickim - powiedział rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak.

Trwa akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia.

hlk/ PAP