Podano datę uroczystości pogrzebowych brata Benedykta XVI

Po mszy św. pogrzebowej w miejscowej katedrze kapłan zostanie pochowany na cmentarzu katedralnym w Ratyzbonie w grobie należącym do fundacji chóru katedralnego Domspatzen.

Już w niedzielę 5 lipca swego wieloletniego kierownika pożegnają Regensburger Domspatzen podczas nieszporów w intencji zmarłego. W nabożeństwie weźmie udział 220 śpiewaków. W uroczystości nie będą mogli jednak uczestniczyć wierni ze względu na panujące jeszcze przepisy związane z koronawirusem. Całość będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej diecezji.

Ratyzbona w żałobie

Ks. Georg Ratzinger kierował ratyzbońskim chórem chłopięcym przez 30 lat, w latach 1964-1994. Był ostatnim członkiem rodziny papieża seniora. Rzecznik diecezji ratyzbońskiej Clemens Neck pytany przez niemiecką agencję katolicką KNA, czy na pogrzeb swego brata przyjedzie papież senior, odpowiedział, że na razie takiej informacji nie posiada. 93-letni Benedykt XVI przebywał w Ratyzbonie w dniach 18-22 czerwca, by odwiedzić swego ciężko chorego brata.

Jak wspominał biskup Ratyzbony, Rudolf Voderholzer, podczas tych pięciu dni bracia widzieli się dziewięć razy: "było mało słów, wiele ufnych gestów, a przede wszystkim wspólna modlitwa".

"Drogi kapelmistrzu, byłeś dla mnie bratem w kapłaństwie i doradcą. Twoja muzyka była dla mnie szkołą modlitwy i drogowskazem dla wiary. Niezliczone liturgie w katedrze Ratyzbony i innych kościołach zawdzięczają swemu dyrygentowi piękno, serdecznie ciepło i podniosłość, potrafiłeś przemieniać sale koncertowe w świątynie" - napisał na internetowej stronie diecezji miejscowy biskup Rudolf Voderholzer w dniu śmierci ks. prałata Georga Ratzingera. Za tę szczególną posługę kapłańską hierarcha podziękował zmarłemu także "w głębokiej łączności z wieloma ludźmi, których serca napełniłeś pełnią Twojej duchowości".

Kondolencje od Franciszka

Ojciec Święty w liście do swego emerytowanego poprzednika Benedykta XVI złożył mu kondolencje z powodu śmierci brata. W opublikowanym w czwartek przez Watykan liście Franciszek napisał, że modli się za niego, prosząc o "wsparcie chrześcijańskiej nadziei i czułą Bożą pociechę".

