Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom polecił w środę zamknięcie barów, winiarni, muzeów, kin oraz restauracji w zamkniętych pomieszczeniach na okres co najmniej 3 tygodni, po ponownym wzroście liczby zakażeń koronawirusem i hospitalizacji.

Polecenie dotyczy rejonu metropolii Los Angeles i 18 hrabstw, w których mieszka prawie 75 proc. z 40 mln ludności stanu i w których zanotowano znaczny wzrost zachorowań. Jest to prawie cała południowa Kalifornia, z wyjątkiem San Diego, gdzie takiego wzrostu nie zanotowano.

Przez dwa tygodnie do ub. poniedziałku liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Kalifornii wzrosła o 45 proc. do prawie 250 tys. a hospitalizacji o 52 proc. do 5 077.