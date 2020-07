Trzaskowski o swojej kancelarii. Pracownicy będą musieli złożyć legitymacje partyjne

Kandydat KO przekonywał, że "prezydentura Andrzeja Dudy jest absolutnie podporządkowana tylko jednej partii politycznej".

- Jest jasne, że prezydent RP w momencie zaprzysiężenia nie może należeć do żadnej partii politycznej - powiedział Trzaskowski.

Oświadczył, że on chce wprowadzić jeszcze jedną zasadę - zasadę bezpartyjności kancelarii prezydenta. - Jasno chcę powiedzieć, że na pewno w kancelarii prezydenta będą pracowali ludzie związani z bardzo wieloma środowiskami, specjaliści, społecznicy, natomiast każdy kto w momencie zaprzysiężenia będzie członkiem jakiejkolwiek partii politycznej, a będzie powołany do kancelarii, będzie musiał złożyć swoją legitymację - powiedział kandydat KO.

"Silny, niezależny prezydent"

Aktywność współpracowników prezydenta powinna - według niego - skupić się "przede wszystkim na wzmacnianiu prezydentury i budowaniu wspólnoty".

- Silny prezydent to prezydent niezależny, to prezydent który jest w stanie się unieść ponad swoje otoczenie, to prezydent który opiera się na radzie bardzo wielu środowisk, ale to przede wszystkim prezydent, który odbudowuje na serio wspólnotę - przekonywał Trzaskowski.

Dziś, dodał, prezydent jest związany z jedną partią, a jego prezydentura będzie prezydenturą prawdziwej zmiany.

Kwestie bezpieczeństwa w rozmowie z Obamą

Trzaskowski został zapytany na czwartkowej konferencji prasowej o przebieg środowej rozmowy z byłym prezydentem USA. Poinformował, że z Barackiem Obamą rozmawiał o kwestiach bezpieczeństwa, stacjonowania wojsk USA w Polsce oraz o przyszłości NATO, i żeby "potwierdzić to, że tylko Polska silna w Unii Europejskiej jest traktowana w pełni po partnersku przez USA".

- Ja potwierdziłem, że jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i relacje z USA, to tutaj jest pełna kontynuacja polityki (prowadzonej - red.) przez wszystkie rządy, że jest to kwestia polskiej racji stanu. O tym głównie rozmawialiśmy: o kwestii bezpieczeństwa i przyszłości NATO - powiedział Trzaskowski.

Rozmowa odbyła się w środę. Trzaskowski przyznał, że jego sztab wyborczy zwrócił się o możliwość odbycia takiej rozmowy. Informując o niej w środę Trzaskowski napisał na Twitterze, że rozmawiał z Barackiem Obamą "o demokracji w Polsce, o znaczeniu naszego kraju dla zjednoczonej Europy, a także o tym, jak kluczową sprawą jest sojusz polsko-amerykański". - Zaufanie między naszymi narodami to fundament relacji transatlantyckich - napisał Trzaskowski na Twitterze.

Barack Obama był prezydentem USA w latach 2008-2016.

Trzaskowski zmierzy się 12 lipca w drugiej turze wyborów z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. Na Trzaskowskiego głosowało w pierwszej turze wyborów 30,46 proc. Polaków, na Dudę - 43,5 proc. Na jesieni tego roku odbędą się też wybory prezydenckie w USA. Z obecnym prezydentem Donaldem Trumpem zmierzy się Demokrata Joe Biden, były wiceprezydent z czasów urzędowania w Białym Domu Baracka Obamy.

Co dalej z podatkami?

Na konferencji prasowej Trzaskowski został też zapytany m.in., jakie podatki są jego zdaniem możliwe do obniżenia odpowiedział: "na pewno VAT, na pewno (podniesienie - red.) kwoty wolnej od podatku, również podatki, którymi obłożone są obecnie paliwa mogłyby ulec redukcji". "Takich podatków jest więcej" - stwierdził.

Dodał, że mam dziś "dominujące poczucie, że rząd coś ukrywa". - Dlatego się śpieszył z organizacją wyborów. Słyszymy tego typu doniesienia, że rządzący szykują się do podnoszenia podatków. Jeżeli zostanę prezydentem, zgody na to nie będzie. Będzie twarde weto podatkowe, jeżeli chodzi o podnoszenie wszelkiego rodzaju obciążeń dla obywateli. Na to będzie jasne "nie", jasne weto - powiedział Trzaskowski.

Przyszłość "kwoty wolnej"

Pytany, jak zamierza przeforsować ustawę "wszystko na rękę", nie mając większości dla tego pomysłu w Sejmie, Trzaskowski zwrócił uwagę, że podniesienie kwoty wolnej od podatku "to była inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy i warto mu o niej przypomnieć".

- Ja położę swój projekt ustawy na stole i mam nadzieję, że rządzący wywiążą się ze swoich obietnic i poprą tę inicjatywę - powiedział. Zaproponowana przez Trzaskowskiego zmiana zakłada, że zwolnienie z podatku dochodowego osób, które rocznie zarabiają do 30 tys. zł, a dla osób zarabiających od 30 do 65 tys. zł rocznie kwota wolna od podatku wynosiłaby 8 tys. zł.

Na pytanie, czy jest gotowy wrócić do propozycji PO, która w 2005 r. przed wyborami parlamentarnymi zgłosiła projekt podatkowy nazwany 3x15 (ustalenie na poziomie 15 proc. jednolitej stawki PIT, CIT i VAT), Trzaskowski podkreślił, że będzie wetować wszelkie propozycje, które będą podnosić podatki". - Natomiast tak, trzeba przeprowadzić rozmowę o samym podatku VAT, dlatego że ten podatek po to, żeby dynamizować konsumpcję w mojej ocenie powinien być o 1 proc. obniżony - stwierdził.

Budowa elektrowni atomowej

Trzaskowski został też zapytany, czy popiera budowę elektrowni atomowej w Polsce. - Po pierwsze, trzeba by zadać pytanie prezydentowi Andrzejowi Dudzie, czego dotyczyły dokładnie jego rozmowy w Waszyngtonie, jeżeli chodzi o elektrownię atomową, bo słyszymy, że rozmawiał o tego typu technologiach. Tylko pytanie, o jakich technologiach, czy o tych technologiach przestarzałych? Gdzie chciałby budować elektrownię atomową w Polsce? - odpowiedział.

Przyznał, że temat budowy elektrowni atomowej w Polsce jest "poważny i kontrowersyjny". Ocenił też, że w tej sprawie trzeba przeprowadzić w Polsce szerokie konsultacje społeczne.