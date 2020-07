Wicepremier "zrzeka się" tytułu profesorskiego

Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów podjęło decyzję odmawiającą przedstawienia prezydentowi dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych. Do sprawy odniósł się wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński. "Słabe. Dno. To w takim razie ja się zrzekam swojego tytułu nadanego przez to »ciało« 12 lat temu" - napisał.