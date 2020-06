Ostateczna decyzja ws. tytułu profesora dla Andrzeja Zybertowicza

Zgodnie z zapisami ustawowymi tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji (CK) do Spraw Stopni i Tytułów.

Kwestią ewentualnej profesury Zybertowicza Prezydium CK zajęło się na poniedziałkowym posiedzeniu. - W wyniku tajnego głosowania: 5 głosów za, 3 głosy przeciw oraz 3 głosy wstrzymujące się, została podjęta decyzja odmawiająca przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych - poinformował we wtorek dr Jerzy Deneka, dyrektor biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Nie spełnił warunków

- Przedmiotowa decyzja została podjęta w wyniku wnikliwej analizy zgromadzonej dokumentacji w sprawie, w tym trzech recenzji sporządzonych na zlecenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, które zawierały konkluzje o braku spełnienia przez Kandydata warunków wymaganych do nadania tytułu naukowego profesora, jak i dwóch opinii Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych, które odpowiednio w wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 7 maja 2019 r. oraz 3 czerwca 2020 r., rekomendowały odmowę poparcia wniosku dr. hab. Andrzeja Zybertowicza o nadanie tytułu profesora - dodał dr Deneka.

Zaznaczył, że szczegóły uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia - zarówno uwarunkowania prawne, jak i faktyczne - "znajdą swój wyraz materialny w decyzji administracyjnej, która bez zbędnej zwłoki zostanie sporządzona i skierowana do strony postępowania".

Dr hab. Andrzej Zybertowicz jest socjologiem i doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Postępowanie w sprawie przyznania mu tytułu profesora nauk społecznych wszczęła w listopadzie 2017 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

"Upadek standardów"

W maju ubiegłego roku "Gazeta Wyborcza" informowała - powołując się na wpisy filozofa prof. Tadeusza Gadacza w mediach społecznościowych, że "Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych odmówiła przyznania tytułu profesora panu Andrzejowi Zybertowiczowi".

Sam Zybertowicz skomentował to wówczas, mówiąc: "nie znam motywów środowiska i działań zamkniętych, natomiast myślę, że jest to upadek standardów".

PAP skontaktowała się wówczas z przedstawicielem Sekcji I Nauki Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, która podejmowała decyzję w sprawie profesury Andrzeja Zybertowicza, który sygnalizował, że "sprawa jeszcze jest w toku". Wyjaśnił, że decyzja zapadła na razie dopiero na poziomie Sekcji I Nauki Humanistycznych i Społecznych CK.

Dopiero w poniedziałek 30 czerwca br. sprawa została rozstrzygnięta w czasie posiedzenia prezydium centralnej komisji.