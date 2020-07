Wynik Kosiniaka-Kamysza. "Nic się takiego nie stało. Świat się nie zawalił"

- Proszę spojrzeć na życiorysy największych światowych i europejskich polityków, którzy, by dojść do poważniejszych urzędów, musieli przeżyć trudne chwile. One wzmacniają - w taki sposób w "Graffiti" wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski odniósł się do nastrojów w PSL po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich. Skomentował też krytyczny wpis Pawła Kukiza.