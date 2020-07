Pedofilia w polskim Kościele tematem za oceanem. "Polska jest nowym Chile"

Odniesienie do Chile ma mieć związek z zakrojonym na dużą skalę wykorzystywaniem seksualnym nieletnich przez tamtejsze duchowieństwo, ujawnionym w 2018, wkrótce po pobycie tam Franciszka. Fakt ten doprowadził m.in. do zbiorowego ustąpienia hierarchii oraz do licznych aresztowań i usunięć ze stanu duchownego.

Apel do papieża

Zdaniem autorki podobnie dzieje się obecnie w Polsce, ojczyźnie św. Jana Pawła II, w której "po dziesięcioleciach milczenia wychodzą na światło dzienne fakty strasznych przestępstw a ofiary są na stopie wojennej (z Kościołem)". I fakt "bez precedensu - 635 wiernych ogłosiło wczoraj (29 czerwca), w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów Rzymu, która z tego powodu nazywana jest »dniem papieskim«, list na łamach dziennika »La Repubblica«, w którym bezpośrednio proszą o interwencję papieża" - napisała dziennikarka.

Przytoczyła następnie fragmenty tego dokumentu, mówiące o Kościele w Polsce, w którym dochodziło do aktów pedofilii i w którym "lojalność do instytucji (tzn. do Kościoła) jest ślepa i głucha, ważniejsza niż dobro ofiar". Wspomniała o braku zdecydowanej reakcji hierarchii kościelnej na tego rodzaju odrażające czyny, których dopuszczali się też niektórzy biskupi, powodując w ten sposób skandal publiczny i wyrządzając wielkie szkody Kościołowi. Autorka poinformowała też o stronie internetowej, związanej z tym problemem, jako przejawem przejścia do konkretnych działań w zwalczaniu pedofilii.

Piqué wymieniła również cytowanych we wspomnianym liście trzech hierarchów: Sławoja Leszka Głodzia, Jana Tyrawę i Edwarda Janiaka, dodając, że oskarżenia dotyczą też "innych biskupów". Wszystkim im autorzy listu, według publicystki, zarzucają zmowę milczenia w tej sprawie, dołączając do tego grona także nuncjusza apostolskiego w Polsce, "który zdaje się nie doceniać wiadomości, które otrzymuje o wspomnianych wydarzeniach".

"Ratowanie instytucji kosztem ofiar"

W rozmowie z argentyńską dziennikarką pewien anonimowy informator oświadczył, że ma nadzieję, iż "obecnie papież zrozumie to, co chcą (autorzy) mu oznajmić i że przystąpi do działania".

E. Piqué przywołała też ubiegłoroczny film, dostępny na YouTube, pt. "Tylko nie mów nikomu", który - według niej - obejrzało 18 mln osób w 38-milionowym kraju. Przypomniała ponadto, że w minionym tygodniu Franciszek odsunął czasowo od rządów w diecezji bp. Janiaka – jednego z biskupów wplątanych w przypadek ukrywania przestępstw seksualnych - i mianował administratorem apostolskim jego diecezji abp Grzegorza Rysia na czas prowadzenia śledztwa w tej sprawie.

Na zakończenie swego artykułu jego autorka stwierdziła, że w okresie poprzedzającym pontyfikaty Benedykta XVI i Franciszka Watykan "prowadził politykę ukrywania tego rodzaju przestępstw". Za "La Repubblicą" powtórzyła, że "w czasach Jana Pawła II była praktyka dążenia do ratowania instytucji kosztem ofiar". Dziennik włoski przypomniał, że za Karola Wojtyły "cieszył się ochroną w Watykanie ks. Marcial Maciel, meksykański założyciel Legionistów Chrystusa, który okazał się być seryjnym przestępcą a zmarł w 2008 roku".

