Majątek Kaczyńskiego. Wiemy ile zaoszczędził

Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego za 2019 rok wynika, że zgromadził on 104 tys. zł oszczędności. Prezes PiS nie ma oszczędności w obcych walutach ani papierów wartościowych. Porównując oświadczenie posła z tym, które wpłynęło do sekretariatu marszałka 8 listopada 2019, można wywnioskować, że Kaczyński zaoszczędził ok. 22 tys. złotych.

Prezes PiS jest współwłaścicielem (1/3 własności) domu o powierzchni ok. 150 m kw i wartości ok. 1,5 mln zł.

Ponad 100 tys. zł kredytu

W oświadczeniu z 2019 r., na początku nowej kadencji Sejmu, Kaczyński informował, że posiadał "jednorazowe pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji "Instytut Lecha Kaczyńskiego" oraz pozostałych wspólników na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Srebrna Sp. z o.o. Po odbytym posiedzeniu "pełnomocnictwo zostało odwołane". Informacji o uczestnictwie w zgromadzeniu wspólników nie ma w najnowszym oświadczeniu majątkowym prezesa PiS. Kaczyński pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego od 1997 r.

Kaczyński spłaca również kredyt bankowy w SKOK Kasa im. Stefczyka. Do spłaty pozostało ponad 107 tys. złotych przy oprocentowaniu 7,99 proc. Jako powód zaciągnięcia Kaczyński wskazał "opiekę nad chorą mamą i koszty związane z Jej upamiętnieniem".

Z oświadczenia wynika, że szef PiS w 2019 roku otrzymał tytułem uposażenia poselskiego 94,2 tys. zł oraz nieco ponad 30 tys. zł tytułem diety poselskiej. Kaczyński pobierał również emeryturę w wysokości 82 tys. 872 złotych - oznacza to, że co miesiąc otrzymywał z ZUS-u ok. 6,9 tys. złotych.

